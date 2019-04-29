توج رواد مواقع التواصل الاجتماعي فنان الطمبور جعفر السقيد بلقب فنان الثورة واعتبروه أول فنان تناول بأغنياته التي كانت تناهض النظام من خلال أغنيته الشهيرة (الرواسي) حيث ذكر أحد المعلقين قائلاً : (جعفر السقيد من أول من تكلم عن ظلم الإنقاذ أغنية الرواسي يصف فيها البشير بظلمه عالم ٢٠٠٣) وقال متابع آخر

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: رواسي السقيد ضد النظام في 2003م تتوجه فناناً لثورة 2019م بأغنية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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