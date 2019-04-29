جوبا تؤكد تدفق نفطها عبر السودان

التاريخ: 29-أبريل-2019
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قال وزير النفط في جنوب السودان، إزيكيل لول جاتكوث، يوم الإثنين، إن نفط بلاده يتدفق بسلاسة عبر السودان، وإنه تم حل المشكلات المتعلقة باستيراد الكيماويات اللازمة للحفر والناجمة عن إضراب في ميناء بورتسودان السوداني.
وتعطلت إمدادات الكيماويات التي يستوردها جنوب السودان عبر الميناء لاستخدامها في أنشطة الحفر النفطي أواخر الأسبوع الماضي بعدما بدأ عمال النفط في الميناء إضراباً.
وقال لوال بحسب شبكة الشروق – إن هذه الكيماويات ستُشحن إلى جنوب السودان يوم الإثنين.
وأضاف خلال زيارة للسودان لبحث المسألة مع المسؤولين السودانيين “يمكنني أن أطمئن العالم وشعب جنوب السودان بأن نفط جنوب السودان يتدفق بسلاسة دون أي صعوبات”“.
وأشار إلى أن الكيماويات تعطلت في الميناء ثلاثة أيام.
وتابع “ستخرج الكيماويات الموجودة في بورتسودان اليوم متجهة إلى جنوب السودان”.
كان وزير الإعلام في جنوب السودان قال يوم الجمعة، إن صادرات البلاد من النفط تعطلت بسبب الإضرابات والاحتجاجات في بورتسودان، لكن المسؤولين السودانيين قالوا إنه لا يوجد أي تعطل للصادرات.
ويقول جنوب السودان، الذي يشحن نفطه عبر السودان من خلال خط أنابيب إلى بورتسودان، إن إنتاجه الحالي من النفط يبلغ 135 ألف برميل يومياً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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