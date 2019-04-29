الاتحاد السوداني يحدد نهاية الموسم الرياضي

التاريخ: 29-أبريل-2019
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أوضح الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني أن الموسم الكروي ينتهي في 30 يونيو 2019م وفق مقترح لجنة المسابقات المصادق عليه في اجتماع مجلس الإدارة؛ وكشف أبوجبل عن استلامهم تعميم من الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) يوضح فيه تسمية الفرق المرشحة للمشاركة إفريقياً في الموسم القادم 2019/2018م في الفترة من 1~30 يونيو 2019م على أن تبدأ الفترة الأولى لاعتماد التسجيلات من الأول وحتى العاشر من يوليو؛ بلا غرامات، وفي الفترة الثانية من العاشر وحتى العشرين من يوليو بغرامة 50 دولار؛ والفترة الثالثة من 21 وحتى 31 يوليو بغرامة 500 دولار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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