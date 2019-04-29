عاجل.. قوى الحرية والتغيير وصلنا لطريق مسدود مع المجلس العسكري

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير؛ صديق يوسف؛ وصلنا الى طريق مسدود مع المجلس العسكري ولانسعى للتصعيد معه.

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