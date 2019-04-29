تجمع المهنيين: لم نتفق مع المجلس العسكري على فتح الكباري والطرق

نفى تجمع المهنيين السودانيين وجود اَي اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي حول فتح الكباري ورفع الحواجز من الطرق من ساحة الاعتصام بالخرطوم والولايات؛ ولوح بإعلان عصيان مدني وإضراب سياسي شامل في البلاد.

وقال في بيان نؤكد أننا متمسكون بموقفنا في الاعتصام، وأن كل ما جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري غير صحيح.

وشدد على تسلم مقاليد الحكم في البلاد من قبل سلطة مدنية انتقالية على كافة المستويات: سيادية، تنفيذية وتشريعية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت عليه جماهير الشعب السوداني هدف أساسي.

ودعا لاستمرار الاعتصام في كل المدن حتى تسلّم السلطة من الشعب.

واضاف البيان إن الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل أسلحة الشعوب الأبية والتي تقهر الظلم وتستهزئ بالطغاة.