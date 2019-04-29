تجمع المهنيين: سنستمر في اعتصامنا حتى تحقيق كافة أهداف الثورة والتغيير

اتفقنا مع المجلس العسكري على أن الأولوية لتحديد كافة الهياكل الانتقالية وصلاحيات كل منها سنستمر في اعتصامنا حتى تحقيق كافة أهداف الثورة والتغيير.

أعلن تجمع المهنيين السودانيين أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق مع المجلس العسكري على النسب في المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين، لكننا

وأكد التجمع على استمراراه في اعتصامه حتى تحقيق كافة أهداف الثورة والتغيير؟