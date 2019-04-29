الصادق المهدي: الاجتماع الأخير كان ايجابيا بين المجلس العسكري وقوى التغيير (فيديو)





واكد الصادق أن لفترة الانتقالية ستركز على محاربة الفساد الذي كرسه النظام السابق، ولن يكون هناك مشاركة لحزب البشير وحلفائه في المرحلة المقبلة. واكد الصادق أن لفترة الانتقالية ستركز على محاربة الفساد الذي كرسه النظام السابق، ولن وأشار إلى أن الحكم الانتقالي يجب أن يكون مدنيا والقضاء مستقلاً، مؤ كداً أن قوى الحرية والتغيير مستعدة لفتح المجال لجميع القوى التي اشتركت بالثورة. قال زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، أن الاجتماع الأخير كان ايجابيا بين المجلس العسكري وقوى التغيير.

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