في أول ظهور له منذ 5 سنوات، أطل زعيم تنظيم "داعشط الإرهابي، أبو بكر البغدادي، تسجيل مصور نشرته مؤسسة إعلامية تابعة له على تطبيق "تليغرام".
وقال البغدادي في المقطع المصور إن المعركة في الباغوز بسوريا انتهت، وفقا ورد عن فضائية "العربية عاجل"، في نبا لها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو جديد للبغدادي زعيم "داعش" هو الأول منذ 2014 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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