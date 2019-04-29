فيديو جديد للبغدادي زعيم "داعش" هو الأول منذ 2014

في أول ظهور له منذ 5 سنوات، أطل زعيم تنظيم "داعشط الإرهابي، أبو بكر البغدادي، تسجيل مصور نشرته مؤسسة إعلامية تابعة له على تطبيق "تليغرام".

وقال البغدادي في المقطع المصور إن المعركة في الباغوز بسوريا انتهت، وفقا ورد عن فضائية "العربية عاجل"، في نبا لها.