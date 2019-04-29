ريك مشار: لن نعود للحرب رغم الخلاف حول الحكومة الانتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت المعارضة المسلحة الموالية لريك مشار، في دولة جنوب السودان، إنها لا تعتزم العودة إلى الحرب، رغم الخلاف مع الحكومة بشأن موعد إعلان الحكومة الانتقالية.

وترغب المعارضة في تمديد المرحلة ما قبل الانتقالية؛ لمعالجة قضايا عالقة، بينما تتمسك الحكومة بإعلان الحكومة الانتقالية، في 12 مايو/ أيار المقبل.

وقال المتحدث العسكري باسم المعارضة، لام فول قريال، للأناضول: “هذه المسألة يمكن حسمها بواسطة الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد)، بعد أن دعت قيادات الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام إلى اجتماع تشاوري في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، في الثاني من الشهر المقبل”.

ووقع الفرقاء، في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقية للسلام، على أمل إنهاء حرب أهلية قبلية بدأت في 2013، أي بعد عامين من انفصال جنوب السودان عن السودان، عبر استفتاء شعبي.

وأضاف فول قريال: “نعلم بوجود خوف بين المواطنين؛ بسبب مطالبة المعارضة بتمديد الفترة ما قبل الانتقالية لمدة ستة أشهر أخرى، وتمسك الحكومة، ممثلة في الرئيس سيلفاكير (ميارديت) بالمضي قدما في تكوين الحكومة”.

وشدد على أن “هذه المسألة لن تعيدنا إلى الحرب، وسيتم حسمها عبر وساطة إيغاد في اجتماع الأسبوع المقبل”.

وتابع: “الوقت الآن للسلام.. رغم التحديات التي تواجهنا، علينا أن ظل هادئين”.

ودعت “إيغاد” إلى اجتماع أديس أبابا بعد أن هدد هنري إودوار، نائب ريك مشار، بالانسحاب من عملية السلام، إذا تمسك سيلفاكير بإعلان الحكومة الانتقالية في الموعد المقرر، دون معالجة القضايا الأمنية وعدم الاتفاق على عدد الولايات.