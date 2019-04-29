داعية تونسي: ترامب يتبول على الملك سلمان .. واصلوا اعطاء المال أيها العربان!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف الداعية التونسي بشير بن حسن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “مجرم يتبول على العاهل السعودي الملك سلمان.

وذكر في منشورٍ له بفيسبوك، تعليقاً على ما كشفه ترامب السبت حول دار بينه وبين الملك سلمان بشأن دفع الرياض ثمنا للحماية العسكرية التي توفرها لها واشنطن، أن الرئيس الأمريكي وصف “السعوديين بالبلهاء”.

وسخر الداعية التونسي المعروف من حكام السعودية قائلاً: ” واصلوا في اعطاء المال أيها العربان”.وذكر ترامب في تجمع بولاية ويسكونسن شرقي أميركا أنه اتصل بالملك، وقال له “أيها الملك، لقد أنفقنا الكثير ونحن ندافع عنك، وأنت تملك الكثير من المال”، حينها قال ملك السعودية “لكن لماذا تتصل بي؟ لا أحد أجرى معي اتصالا كهذا في السابق”، فقال ترامب “هذا لأنهم كانوا أغبياء”.

ومضى الرئيس الأميركي بالقول “السعودية دولة ثرية جدا، ندافع عنها، ونقوم بتمويلها، ليس لديها سوى النقود، وهي تشتري الكثير منا (..)، هناك أشخاص يريدون مقاطعة السعودية، في حين أنها اشترت منا ما قيمته 450 مليار دولار، لا أريد أن أخسرها”.

وكان الرئيس ترامب تحدثت ثلاث مرات على الأقل في تجمعات سابقة السنة الماضية عن تفاصيل اتصاله بملك السعودية، ومطالبته السعودية بدفع مزيد من الأموال نظير الحماية الأميركية لبلاده.