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مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية اليوم الاثنين يغلق مستقراً

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شهاب محمد - الخرطوم - الاوراق المالية

الخليج 365 :

أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقراً عند 14501.889 نقطة .

وفى معاملات اليوم مقارنة مع تداولات يوم أمس فقد شهد هذا اليوم ارتفاع حجم التداول من  6,168,055  الى 30,027,314 جنيها بنسبة ارتفاع بلغت 387 %.وارتفاع عدد الأوراق المالية المتداولة من 17,293  الى  90,962 ورقة مالية بنسبة ارتفاع  بلغت 426 %. وارتفاع عدد الصفقات المنفذة من 81 صفقة  إلى 141 صفقة بنسبة ارتفاع بلغت 74% .

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وفى مجال حركة الأسعار شهد قطاع البنوك وشركات الاستثمار اليوم استقرار سعر سهم بنك التضامن الإسلامي عند 5.5 جنيهات .

وسجل قطاع الصكوك وصناديق الاستثمار اليوم استقرار سعر صرح 16-2 عند 100.54 جنيه .

وشهد قطاع الشهادات الاستثمارية ارتفاع سعر إصدارتين ، استقرار  سعر 7 إصدارات وانخفاض سعر إصدارتين؛ وذلك من جملة 11 إصدارات تم تداولها اليوم .

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