المريخ يصدر بيانًا..ويرسل رسائل لاتحاد الكرة

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الخليج 365 :
أصدر نادي المريخ بيانًا اليوم”الأثنين” ممهورًا بتوقيع رئيس النادي محمد الشيخ مدني على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراة الفريق أمام هلال الأبيض في بطولة الدوري الممتاز.
وأدان النادي قرار اللجنة المنظمة بشأن تنظيم مباراة المريخ وهلال الأبيض رغم الظروف التي تسود البلاد حاليًا، وأوضح أنّ لجنة المسابقات أساءت التقدير في اختيار التوقيت للمباراة، ولم تعط أية اعتبارًا لإضراب ضباط الشرطة، كما أنّه عهدت المباراة لحكم غير دولي.
وطالب المريخ بحسب البيان والذي حصل”باج نيوز” على نسخة منه اتحاد كرة القدم السوداني بتكوين لجنة تقصي حقائق محايدة للنظر في أحداث المباراة.
وأكّد النادي في بيانه أنّه لن يقبل أن تكون اللجنة المنظمّة هي الخصم والحكم في آن واحد.
وأعلن النادي عن تكوينه لجنة بقيادة عبد المنعم النذير،خالد أحمد المصطفى، و الصادق مادبو لاستدعاء اللاعب بكري المدينة والتحقيق معه.
وناشد المجلس في بيانه جماهير المريخ بالابتعاد عن الانفعال والتفلت وأن يتمّ التحلي بضبط النفس حتى في أوقات الظلم والترصد.
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