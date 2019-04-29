تقدم للجيش الليبي نحو طرابلس ومقتل قائد شهير جدا في قوات حكومة الوفاق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري اليوم الاثنين أن قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه قلب العاصمة طرابلس بعد السيطرة على مواقع جديدة.

جاء هذا التصريح بعد أن أفادت وكالة الأنباء الليبية ومصادر أخرى متطابقة في وقت سابق من اليوم بأن قوات الجيش تقدمت في محور صلاح الدين جنوبي طرابلس، وتجاوزت مقر الجوازات بالمنطقة.

وذكرت مواقع إخبارية محلية أن قوات الجيش تخوض معارك شرسة حول معسكر اليرموك وسيطرت على مقر كلية الشرطة ومقر الجوازات في منطقة صلاح الدين.

وأكدت المصادر مقتل محمود بعيو الملقب بـ”شريخان”، وهو أحد أشهر القادة الميدانيين لقوات مدينة مصراتة خلال الاشتباكات في منطقة خلة الفرجان، الأمر الذي أكدته وكالة الأنباء الليبية نقلا عن قوات اللواء التاسع مشاة.

كما أعلنت وكالة الأنباء الليبية أن قوات الجيش “سحقت” قوات الوفاق في منطقتي الكسارات والسبيعة، وأنها تتقدم في جميع المحاور.