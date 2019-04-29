القبض على خلية لـ”داعش” من 7 أشخاص في ضواحي موسكو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية عن القبض على خلية “داعش” في مقاطعة ضواحي موسكو، تتألف من 7 أشخاص يعملون على التجنيد ويخططون لشن هجوم على رجال الأمن.

موسكو — سبوتنيك. وقالت اللجنة في بيان: “تم القبض على 7 أشخاص يشتبه بارتباطهم بنشاط منظمة إرهابية… عناصر الخلية كانوا يقومون بالتجنيد لصالح المنظمة، ويدعون لشن هجمات على رجال الأمن”.

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وأضافت: “مواطنون أجانب كانوا يقودون الخلية الإرهابية”، مشيرة إلى أن مواطنين روس ومن منطقة آسيا الوسطى وشرق القوقاز “الذين يؤيدون اتحاد المسلمين من أجل إقامة ما يسمى بـ” الخلافة الإسلامية العالمية “.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب مقتل مسلحين من تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول)، خططا لشن هجمات إرهابية، خلال عملية أمنية نفذت مساء الجمعة في مدينة تيومين جنوب غربي منطقة سيبيريا.