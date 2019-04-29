شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أثارت الفنانة السودانية رشا الشهيرة برشا العالمية ضجة واسعة داخل مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن قامت بطرح بعملها الفني الجديد والذي حمل اسم (كبرا كبرا). ووفقاً للمتابعات فإن العمل الجديد جاء يشيد بدور الثوار (الشفوت) والكنداكات السودانيات ودورهم الكبير في إنجاح الثورة وإجبار البشير على التنحي. كما سخرت المطربة من خلال أغنيتها التي حققت شهرة واسعة من الرئيس المخلوع عمر البشير وزوجته وداد بابكر. ويشير موقع النيلين إلى أن أغنية (كبرا كبرا) من كلمات والحان الشاعر الشاب أشرف أمين.

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كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة رشا العالمية تثير جدلاً واسعاً بغنائها وسخريتها من“البشير” (كبرا كبرا بالباب الورا).! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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