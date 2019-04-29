المجلس العسكري : حصة الدقيق تكفي حتى نهاية شهر يونيو المقبل

الخليج 365 :

أعلن المجلس العسكري الانتقالي أن حصة الدقيق تكفي البلاد حتى نهاية شهر يونيو المقبل، مؤكداً وضع محاور إسعافية تركز على توفير الأدوية المنقذة للحياة والعمل على سداد ديون شركات الدواء وتوفير كل متطلبات الموسم الزراعي الصيفي.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس اللواء م. بحري مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، في حوار خاص مع عدد من القنوات الفضائية المحلية، أن حصة الدقيق تكفي حتى نهاية شهر يونيو المقبل، مشدداً على تسديد 22 مليوناً من استحقاقات المصانع، مشيراً إلى وضع خطة محكمة لمنع تهريبه.

وطمأن عضو اللجنة الاقتصادية بتوفير كل مطلوبات الموسم الزراعي الصيفي من وقود ومدخلات أخرى، وتحويل السيولة للبنك الزراعي لشراء القمح من المزارعين.

وكشف إبراهيم بحسب الشروق – عن وضع محاور إسعافية تركز على توفير الأدوية المنقذة للحياة والعمل على سداد ديون شركات الدواء وبذل الجهود كافة لسلاسة انسياب الوقود، وتوفير السيولة، مبشراً بتغذية بنك السودان نقداً بمبلغ 250 مليون دولار.