المالية تؤكد توفير المكون المحلي لمشروعات يونيسيف للطفولة

التاريخ: 29-أبريل-2019
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أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي توفير المكون المحلي لمشروعات منظمة الأمم المتحدة للأطفال (يونيسيف) للمشروعات الممولة للطفولة بالسودان، وأكد ممثل وكيل وزارة المالية، عبدالعاطي جابر، على التعاون الوثيق مع المنظمة الأممية، مثمناً دعم يونيسيف لقضايا الأطفال في السودان.
جاء ذلك في اجتماعه بلجنة التنسيق والإشراف للبرنامج القطري للتعاون بين حكومة السودان ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال (يونيسيف)، بقاعة الإمدادات الطبية، بمشاركة الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، وممثلي منظمات الأمم المتحدة المتخصصة والجهات المانحة بالسودان، وممثلي المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي الولايات وشركاء البرنامج.
وثمن عبدالعاطي التعاون بين النظراء الحكوميين وشركاء البرنامج، للدور الكبير المبذول في تنفيذ البرنامج المتفق عليه في المستوى الاتحادي والولائي.
من جانبه، أوضح ممثل اليونيسيف بالسودان، عبدالله الفاضل،بحسب شبكة الشروق – إكمال استراتيجية تنمية الطفولة والتزام الولايات مع اليونيسيف ببرنامج التحصين والاهتمام بقضايا الطفولة بالسودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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