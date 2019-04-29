قوى الحرية والتغيير تعلن عدم التوصل لاتفاق مع المجلس العسكري في اجتماعها الثالث

التاريخ: 29-أبريل-2019
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أعلنت قوى الحرية والتغيير عن عدم توصلها لإتفاق من خلال اجتماعها الثالث مع المجلس العسكري يوم الاثنين ، وذكرت في بيا لها أنه لم يتم الإتفاق بعد على النسب في مجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين ، واتفق الطرفان على أن الأولوية هي لتحديد كافة الهياكل الانتقالية وصلاحيات كل منها.
وطالب البيان بإستمرار الاعتصام أمام القيادة العامة حتى تحقيق كافة أهداف الثورة والتغيير. وأهمها مدنية السلطة الانتقالية بكافة صلاحياتها التنفيذية والتشريعية .
كما حذر من محاولات جر البلاد للعنف والعنف المضاد داعيا الي ضرورة التمسك بالسلمية.
ودعت قوى الحرية والتغيير الي مؤتمر صحفي يعقد في الثامنة من مساء يوم الاثنين بقاعة كلية الأشعة – جامعة السودان لتوضيح ملابسات الاجتماع الثالث مع المجلس العسكري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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