بالفيديو : الفنانة هدى عربي تؤكد وقفتها مع الثوار (بمبانو رجعتو ..بيناروا ولعتو)

واصلت الفنانة هدى عربي نجمة برنامج (أغاني وأغاني) – واصلت دعمها الفني للثوار المعتصمين بالقيادة العامة وذلك بطرحها أغنية خاصة جديدة بعنوان (بمبانو رجعتو) من كلمات الشاعر محمود الجيلي وألحان سنبل وتقول كلماتها: بمبانو رجعتوا.. بنارو ولعتو Advertisements لهتافي سمعتو .. كنداكة وكانت الفنانة هدى عربي قد ظهرت في الأيام السابقة وسط جموع المعتصمين في القيادة العامة وهي تؤدي الأغنية الوطنية (في الفؤاد ترعاه العناية) التي نالت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والثوار الذين أكبروا وقفتها بجانب المعتصمين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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