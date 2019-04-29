مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية يغلق مستقراً

التاريخ: 29-أبريل-2019
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أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقراً عند 14501.889 نقطة .
وفى معاملات اليوم مقارنة مع تداولات يوم أمس فقد شهد هذا اليوم ارتفاع حجم التداول من 6,168,055 الى 30,027,314 جنيها بنسبة ارتفاع بلغت 387 %.وارتفاع عدد الأوراق المالية المتداولة من 17,293 الى 90,962 ورقة مالية بنسبة ارتفاع بلغت 426 %. وارتفاع عدد الصفقات المنفذة من 81 صفقة إلى 141 صفقة بنسبة ارتفاع بلغت 74%.
وفى مجال حركة الأسعار شهد قطاع البنوك وشركات الاستثمار اليوم استقرار سعر سهم بنك التضامن الإسلامي عند 5.5 جنيهات .
وسجل قطاع الصكوك وصناديق الاستثمار اليوم استقرار سعر صرح 16-2 عند 100.54 جنيه .
وشهد قطاع الشهادات الاستثمارية بحسب سونا – ارتفاع سعر إصدارتين ، استقرار سعر 7 إصدارات وانخفاض سعر إصدارتين؛ وذلك من جملة 11 إصدارات تم تداولها اليوم .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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