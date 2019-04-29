فشل المجلس العسكري والحرية والتغيير في التوصل لاتفاق حول المجلس السيادي

قال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي؛ الفريق الركن شمس الدين كباشي؛ ان المجلس تقدم بمقترح ان يكون المجلس من ٧ عسكريين و٣ مدنيين؛ بينما ترى قوى الحرية والتغيير ان يمثل المدنيين ٨ و ٧ من العسكريين.

واضاف في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين ان لجنة قوى الحرية والتغيير تقدمت بمقترح جديد بعرض كل الهياكل سيادي تنفيذي وتشريعي.

وطلب المجلس فتح الكباري ومسارات القطار اعتبارا من اليوم الاثنين وازالة الحواجز والمتاريس من امام نادي الشرطة؛ ويناشد المواطنين عدم الجنوح نحو العنف وقال ان الأجهزة الأمنية لن تتوانى عن حسم ما اسماه بالممارسات الشاذة.