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تفاصيل المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري وقوى التغيير

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قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن المجلس الانتقالي اقترح سابقا بأن يكون المجلس السيادي من 7 عسكريين مقابل 3 مدنيين، وقوى التغيير اقترحت أن يتكون المجلس من 8 مدنيين مقابل 7 عسكريين.وطلب المجلس العسكري من قوى الحرية والتغيير تحديد القوى المشكلة لها وكذلك لائحة بأسماء الوفد المفاوض فيها، بعد ان تقدمت بمقترح جديد مغاير تماماً لمقترح الجلسة السابقة، لكنها ستقدم رؤيتها المتكاملة للمجلس غداً اثلاثاء، ووضع حلول شاملة لخروج البلاد من الأزمة الحالية.

 

وقال المتحدث العسكري، أن المجلس أكد على ضرورة فتح الطرقات حفاظا على مصالح الناس، بعد الاتفاق على فتح مسار القطار وفتح حركة المرور على {كوبري القوات المسلحة} بدءاً من اليوم، مناشداً المواطنين بعدم اللجوء إلى قطع الطرق.

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