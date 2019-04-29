تفاصيل المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري وقوى التغيير

وقال المتحدث العسكري، أن المجلس أكد على ضرورة فتح الطرقات حفاظا على مصالح الناس، بعد الاتفاق على فتح مسار القطار وفتح حركة المرور على {كوبري القوات المسلحة} بدءاً من اليوم، مناشداً المواطنين بعدم اللجوء إلى قطع الطرق.
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