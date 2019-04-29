الكونفدرالية الإفريقية الصفاقسي x

18:00 نهضة بركان الزمالك x

21:00 النجم الساحلي الدوري الإنجليزي الممتاز ليستر سيتي x

13:00 أرسنال بيرنلي x

15:05 مانشستر سيتي مانشستر يونايتد x

17:30 تشيلسي الدوري الإسباني فالنسيا Advertisements x

12:00 إيبار ريال سوسييداد x

16:15 خيتافي رايو فاليكانو x

20:45 ريال مدريد الدوري الإيطالي فروسينوني x

12:30 نابولي سامبدوريا x

18:00 لاتسيو تورينو x

20:30 ميلان

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كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر.. مؤتمر صحفي للمجلس العسكري وقوى التغيير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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