الحرية والتغيير تقترح إعلان دستوري يحدد هياكل الدولة

يجرى اتفاق وشيك على مناقشة مقترح قوى الحرية والتغيير لإعلان دستوري يحدد هياكل السلطة الانتقالية وصلاحياتها والعلاقة بينها على أن يتم النقاش حول نسب التمثيل لكل من قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول مجلس السيادة خلال يومين حسبما أفاد موقع "باج نيوز" ألإخباري.
وبحسب القيادي عمر الدقير في تصريح لباج نيوز
إن قوى الحرية والتغيير ستقدم خلال الساعات القادمة تصور متكامل لإعلان دستوري يوضح هياكل السلطة الانتقالية ومهامها والعلاقة بينها.
غير أن مصادر عسكرية أكدت أن المجلس العسكري تنازل عن مقترحه السابق بسبعة عسكريين وثلاثة مدنيين إلى خمسة عسكريين وخمسة مدنيين لافتاً إلى أن قوى الحرية والتغيير لم تقبل المقترح.
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