تعرف على سعة بطارية Galaxy Note 10 Pro قبل الكشف عنه

كشف تسريب جديد أن النسخة القياسية التي تدعم شبكات الجيل الرابع 4G من هاتف سامسونج المرتقب "جالاكسي نوت 10 برو" Galaxy Note10 Pro سوف تحتوي بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ساعة.

ونشر صاحب التسريبات على موقع تويتر – "آيس يونيفرس" Ice Universe – تغريدة قال فيها أيضًا: إن هاتف “جالاكسي نوت 10 برو 4 جي” Galaxy Note10 Pro 4G سوف يدعم الشحن السريع باستطاعة 25 واطًا. وتضمنت التغريدة أيضًا أن الجهاز يحمل رقم الطراز “إن975” N975.

وفي حال صح التسريب؛ فإن هذه السعة ستكون أكبر بمقدار 500 ميلي أمبير/ساعة من الإصدار السابق – “جالاكسي نوت 9” Galaxy Note9 – وبالسعة ذاتها لهاتف “جالاكسي إس10 5 جي” Galaxy S10 5G الذي أُطلق في وقت سابق من 2019.

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وإلى جانب تغريدة Ice Universe، نشر موقع كوري ما قال إنها شهادة الترخيص التي حصلت عليها بطارية الهاتف من المعهد الكوري للتقنية الصناعية يوم أمس السبت. وتضمنت الشهادة أن البطارية مخصصة لجهاز يحمل رقم الطراز EB-BN975ABU، وهو يتطابق مع نسخة الجيل الرابع (SM-N975) من هاتف “جالاكسي نوت 10 برو”.

يذكر أن التسريبات تتحدث عن أن سامسونج تعتزم إطلاق أربع نسخ من هاتفها “جالاكسي نوت 10″، على أن تدعم نسختان الجيل الرابع 4G، وتدعم النسختان الأخريان الجيل الخامس 5G. وفيما يتعلق بحجم الشاشة، سيأتي الهاتف بنسختين، هما: “جالاكسي نوت 10″ مع شاشة بقياس 6.28 بوصات، و”جالاكسي نوت 10 برو” مع شاشة بقياس 6.75 بوصات.

هذا؛ ويُتوقع أن تعلن سامسونج عن هاتفي “جالاكسي نوت 10″ و”جالاكسي نوت 10 برو” في شهر آب/ أغسطس القادم.