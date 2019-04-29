دولة خليجية في قائمة الدول الخمس ذات الإنفاق العسكري الأعلى في العالم

أعلن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) أن المملكة العربية السعودية حلّت في قائمة الدول الخمس ذات الإنفاق العسكري الأعلى في العالم، وفقًا لإحصائية أجراها.

وبحسب الإحصائية زاد الإنفاق السعودي في عام 2019 بنسبة 17% ليتجاوز حد الـ76.7 مليار دولار.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية مقدمة البلدان الأكثر إنفاقا بمبلغ وصل لـ649 مليار دولار، وجاءت الصين في المرتبة الثانية بحجم إنفاق بلغ 250 مليار دولار.

وحلّت كل من الهند وفرنسا في المرتبتين الرابعة والخامسة خلف المملكة العربية السعودية.

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وللمرة الأولى منذ عام 2006 لم تتواجد روسيا ضمن قائمة الدول الخمس، ففي عام 2018 خفضت روسيا حجم إنفاقها العسكري بنسبة 3.5%.

وكان موقع "Business Insider" الأمريكي، صنف الجيش الروسي على أنه الأقوى في أوروبا، بميزانية وصلت لـ47 مليار دولار.

وبحسب الموقع، فإن الجيش الروسي يضم 3.5 مليون عسكري وأكثر من 20 ألف دبابة ونحو 4 آلاف طائرة وأكثر من 350 سفينة.

كما زاد الإنفاق العسكري التركي بنسبة 24% لتصل إلى 19 مليار دولار، وهي أعلى نسبة مئوية بين الدول الـ15 الأكثر إنفاقا للعام 2018.