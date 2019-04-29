إنفراج نسبي لأزمة السيولة بالبلاد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تشهد أزمة السيولة انفراجاً نسبياً عقب تغذية ماكينات الصراف الآلي في العاصمة الخرطوم، وقال عدد من المواطنين لـ(باج نيوز): إن (ماكينات الصراف الآلي عاودت العمل بعد توقف كامل خلال الفترة الماضية)، وأعربوا عن أملهم في أن تستمر في العمل خلال الأيام القادمة حتى يستطيع المواطنون من تأمين احتياجات شهر رمضان المعظم، وفي وقت سابق أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، عن استجلاب خط جديد لمطبعة العُملة، وقال: (الآن الطباعة تجري بصورة طيبة لحل أزمة السيولة)، وأضاف دقلو: (ستعود الثقة في الجهاز المصرفي قريباً وترجع عمليات السحب كما كانت في السابق).
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