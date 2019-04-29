إستقرار في أسعار السلع بالخرطوم..تعرّف على الأسعار

الخليج 365 :

كشفت جولة عن استقرار في أسعار السلع الاستراتيجية، حيث استقر جوال السكر وزن (50) كيلو في (1470) ج، ولتر الزيت (95)ج وكيلو الدقيق (42)ج وكيلو الأرز بـ(60)ج وكيلو العدس (70)ج وكيلو لبن البودرة (310) ج، ورطل الشاي (150)ج، ورطل البن (70)ج، وكيلو الطحنية (150)ج وكيس الشعرية (20) ج وكيس المكرونة(20) ج وقطعة الصابون ما بين (8/10) جنيه، وبلغ سعر كيلو صابون البودرة (70) جنيه، وتراوح سعر صابون الحمام مابين (20-30 )ج وكرتونة البسكويت بحوالي (170)ج وبلغ سعر علبة الصلصة (55)ج وكيلو الجبنة (180)ج، وتوقع التاجر عبد الباقي بخيت صاحب مركز أبو الولي للسلع. الاستهلاكية انخفاض الاسعار خلال الايام القادمة بصورة كبيرة مشيراً إلى أن الدعم الأخير، يمكن أن يكون له تأثير كبير على الأسواق، موكداً حرص تجار التجزئة للمساهمة في تخفيف أعباء المعيشة على المواطن، وذلك من خلال وضع أرباح هامشية على السلع، بالإضافة إلى استعدادهم للاستجابة السريعة لتخفيض الأسعار في حال التزام المصانع والشركات بالأسعار الجديدة بعد الدعم، وأشار عبد الباقي إلى أن هناك حذر كبير من قبل التجار في عمليات شراء السلع من أسواق الجملة، خوفاً من الخسائر المالية في حال تم تخفيضها، بالإضافة إلى إحجام المواطن عن عمليات الشراء، خاصة ماقبل أيام شهر رمضان الذي يعتبر أكبر موسم.