زيادة الحصة اليومية من الدقيق لولاية النيل الأبيض

الخليج 365 :

اتفقت ولاية النيل الأبيض مع وزارة المالية الاتحادية، لزيادة حصة الولاية اليومية من الدقيق لـتصل ٤٥٠٠ جوال دقيق. وأكد مدير المخزون الاستراتيجي بالولاية الهادي جبريل الدويحي، أن الأيام المقبلة ستشهد انفراجاً كبيراً في الخبز.

وأبان الدويحي أن والي النيل الأبيض أجرى اتصالات مع وزارة المالية الاتحادية لتوفير كميات إضافية من سلعة دقيق الخبز، وأضاف أن هناك جهوداً مبذولة لتشغيل مطاحن غلال ربك للاستفادة من القمح المخصص للولاية من وزارة المالية الاتحادية لإنتاج أكثر من ٢٥٠٠ جوال في اليوم الواحد.

وأكد الدويحي أن هناك لقاءات عقدت مع المستثمرين الوطنيين لإعادة تشغيل مطاحن غلال النيل الأبيض بكوستي في إطار توطين صناعة الدقيق بالولاية، وتحقيق الاكتفاء منه كسلعة استراتيجية تؤثر ويتأثر بها المواطن بصورة يومية.