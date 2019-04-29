منظمة”اليونيدو” تنفذ مشروع سلاسل القيمة لمحصول السمسم

الخليج 365 :

تنفذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المعروفة اختصاراً بـ”اليونيدو”، مشروع سلاسل القمية لمحصول السمسم بولايتي شمال كردفان والقضارف بكلفة مالية تبلغ 904 ألف دولار، ويدشن المشروع الذي يستكمل خلال ثلاثة أعوام في الأشهر المقبلة.

واستعرض وكيل وزارة الصناعة والتجارة م. عبدالرحمن عجب، مع وفد اليونيدو الزائر برئاسة د. علي عباس غزلياش، مجالات التعاون الثنائي المشترك بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” في القطاعات كافة. وتطرق اللقاء بصفة خاصة لمشروع سلاسل القيمة.

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وثمن الوكيل الجهود التي تبذلها اليونيدو في تطوير القطاعات الصناعية في السودان، وأبدى استعداد وزارته للتعاون التام مع اليونيدو بغية اتمام المشروع والذي من المقرر أن يستكمل خلال ثلاث سنوات يبدأ تدشينه خلال الأشهر القليلة القادمة من العام الحالي، بعد استكمال كافة متطلبات المشروع مع الجهات ذات الصلة.

وأكد على أهمية صناعة الزيوت باعتبارها واحدة من الصناعات الاستراتيجية المهمة لاعتمادها على المنتجات الزراعية المحلية التي يملك السودان فيها ميزة نسبية، مؤكداً على أنها من الصناعات التي يعول عليها في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في سد الفجوة في العالم العربي ودول الجوار.

وأشار إلى أن الطاقات التصميمية لمعاصر الزيوت تقدر بحوالى 2.3 مليون طن من الحبوب الزيتية في العام، بينما يقدر حجم الاستهلاك السنوي للبلاد بحوالى 200–250 ألف طن من زيوت الطعام.