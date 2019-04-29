قرار مفاجئ من الحكام بشأن مباريات الدوري الممتاز

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الخليج 365 :
دفع الحكام باعتذار رسمي لسكرتير لجنة التحكيم المركزية عامر عثمان عن إدارة مباريات الدوري الممتاز.
وقال مصدر مطلّع لـ”باج نيوز” إن الخطوة جاءت بناءً على ما حدث في مباراة المريخ الخرطوم وهلال الأبيض بالممتاز بعد الاعتداء على الحكم الطيب حسين.
وأوضح المصدر الموثوق لـ”باج نيوز” أن كلّ قرار الحكام يجئ للظروف التي تسود البلاد حاليًا.
ولم تكتمل مباراة المريخ الخرطوم وهلال الأبيض بعد أحداث مؤسفة أدّت إلى إصابة الحكم الطيب حسين لتعلّق المواجهة في انتظار قرار اتحاد كرة القدم السوداني.
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