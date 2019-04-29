شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكملت الدكتورة والإعلامية ومقدمة البرامج بقناة النيل الأزرق شذى عبد العال, مراسم زواجها من رجل الأعمال بكري العاقب سعيد الأحمر, وسط أجواء مفعمة بالبهجة والجمال وذلك بصالة بندة بالخرطوم, وفقاً للتهنئة التي نشرتها إحدى الصحف السودانية.

وقد أكد ناشطون أن العريس الوجيه بكري رجل أعمال بارز وحاصل على الجنسية الكندية.

وتشير إلى أن الدكتورة شذى عبد العال كانت قد انفصلت من زوجها القيادي بحزب المؤتمر الوطني والرئيس السابق للبرلمان السوداني الأستاذ الفاتح عز الدين, والذي اشتهر بإثارة الجدل في أواخر حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير.

الجدير بالذكر أن الإعلامية شذى عبد العال كانت من ضمن الإعلاميين الذين اعتصموا بالقيادة العامة وقد التقطتها العدسات وهي تقف أمام مبانيي القيادة.

المادة السابقة فُقَّاعات السياسة.. بقلم الصادق الرزيقي المقالة القادمة شاهد بالفيديو: لحظة اعتداء جماهير المريخ على حكم المباراة بعد طرد بكري المدينة…

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور : زوجة الفاتح عز الدين الاعلامية شذى عبد العال تنفصل منه وتتزوج بهذا الرجل… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.