بعد احداث قرطة” الشعبيون”…. مآلات المشهد السياسي..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لا زال صدى خطابات قيادات المجلس العسكري يتردّد صداها، وهي تُحذّر من حدوث ما لا يحمد عقباه جراء الشعارات الكثيرة التي ظل يرددها شباب الثورة، وهم يهدرون بأنشودتها المُحبّبة إليهم “أي كوز ندوسو دوس”، ما جعل حفيظة الكثيرين ممن ينتمون لحزب المؤتمر الوطني يثورون في وجه من يرددون تلك الأهازيج، وإن كان بعضهم لا يدري ما هو الـ(كوز).

وقد جدّدت كل القوى السياسية رفضها لأي إقصاء، وقالت إن أي عمل يُراد به إقصاء أي كان غير مقبول، ولا محمود، ولكن التهديدات المتكررة والوعيد الذي ظل يردده بعض الذين يناوئون الإسلاميين من القوى السياسية ظل يعلو شيئاً فشيئاً إلى أن تفجّر الموقف من خلال المشهد الدامي الذي شهده اجتماع المؤتمر الشعبي، وهو يتأهب بل شرع في الدخول لاجتماع هيئة شوراه السادسة، والبلاد تمر بمنعطف التغيير الديمقراطي الجاري.

ووضع هذا المشهد تحت اعتبارات أن تلك التداعيات من شأنها أن تعجل بذهاب الهدوء النسبي الذي تشهده الساحة السياسية رغم تقويض الحكم. ولكن المخاوف التي ظلت تترى في الساحة من خطل التصنيفات السياسية التي بدأت تطل بقوة على المشهد السياسي ومحاولة العزل أو الإقصاء الكبيرة لجماعات الإسلاميين جميعهم بغض النظر عن مشاركتهم في حكومة المؤتمر الوطني السابقة من عدمها، يطرح بقوة هذا التساؤل: هل بدأ عهد الإقصاء أم إن ما تم تدبيره كان جناية لم تُحبَك بصورة جيّدة؟. هذا كله رغم بعض التبريرات التي ترى أن مؤتمر الشورى السادس للشعبيين لم يأت في الزمن المناسب، وهناك من يقول إن الاعتداء يعتبر بادرة خطيرة قد تجر لأحداث دراماتيكية في المشهد السياسي لاحقاً، فهل حقاً بدأت حلقات الإقصاء السياسي ضد الإسلاميين؟

“خراب بلد”

وحول هذا الأمر، يُلقي الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي بروفيسور حسن مكي، باللائمة على القوى السياسية التي ظلت تتبادل الشتائم وتتنفس الهواء الساخن فيما لا زالت تكوينات المشهد سياسياً لم تكتمل بإعلان حكومة تملأ الفراغ الذي أحدثه ذهاب الحكومة الماضية. وطالب بروف مكي هذه القوى بالتريث قليلاً، والعمل على تكوين حكومة انتقالية بالتفاهُم مع المجلس العسكري الذي قال إنه مدّ حبال الصبر كثيراً على تناحُر القوى السياسية، وهو يلحظ ما يجري، مبيناً أن نتاج هذه التعديات سوف يُساهم في خراب البلد بقوله: “من فشَّ غبينته خرّب مدينته”، وقال إن الاحتقان الذي تشهده الساحة السياسية، كان يمكن أن ينتهي لو أن المجلس العسكري قام بتشكيل وإعلان الحكومة الانتقالية في وقت مضى، مشيراً إلى أن تطاوُل الأمد بالنسبة لإعلان الحكومة الانتقالية سيُعقّد المشكلة، وسيؤدّي إلى قيام حكومة خارج الأطر المطروحة.

فراغ دستوري

وقال مكي إن المجموعات المتناحِرة، وبهذا التناحُر المستمر، سوف لن تترك مجالاً ولا خياراً بديلاً غير الحكومة العسكرية. وطالب المجلس العسكري بإعطاء مهلة (72) ساعة للمجموعات يتم التوصل فيها لاتفاق بشأن تشكيل الحكومة الانتقالية التي تجري مباحثات بشأنها هذه الأيام، وإلا سيشكل حكومة بطريقته الخاصة، وذلك لأن البلاد مُحتاجة لخدمات، وأن التفلّتات الأمنية تحدث نتاج الفراغ الدستوري والأمني الكبير، وأكد حسن مكي بأنه لا زالت الخلافات تُسيطر على أجواء المفاوضات بين المجلس العسكري ومجموعات التغيير والحرية.

وقال إن البون بينهما شاسع للاتفاق، ولكنه أهاب بالمجلس العسكري لضرورة القيام بدوره كاملاً في بناء وتشكيل الحكومة. وقال حول المسيرة المليونية التي تنوي قيادات إسلامية تسييرها اليوم (الإثنين): من الأفضل ألا تقوم هذه المسيرة لجهة أن احتكاكات قد تنجُم بين الطرفين في ظل عدم وجود حكومة تُلبّي طموحات الناس.

“نقطة غبار”

فيما قال بروفيسور بركات موسى الحواتي لـ(الصيحة) في تعليقه على ما جرى، بأن هذا التصرف لا يليق بالذي يقوم به الشباب من تغيير مبني على السلمية، كما أنه يسيء لقيم أهل السودان الأخلاقية، وفي نفس الوقت يتجاوز مسألة سيادة حكم القانون، ثم إنها لا تؤدي إلى ما هو مطلوب من قيم اجتماعية وأعراف دستورية وما تعارَف عليه أهل السودان من قيم، حيث لا يحكم في بعض الحالات إلا القانون.

وطالب الحواتي المجتمع السوداني بالتسامي فوق الخلافات، وأكد أن هذا الأسلوب الذي قام به الشباب والتعدي على قيادات الشعبي عبارة عن ” نقطة غبار في ثوب أبيض”، وأكد بأنه لا يوجد سوداني يقر هذا الأسلوب ودمغه بأنه تصرّف غير مقبول، ويسيء إلى الأطراف التي قامت به، مؤكداً أن المبدأ العام للاعتداء مرفوض، مطالباً بأن لا يتجه الناس لتصفية الحسابات وتبادل التهم.

ناقوس الخطر

ولكن مدير مركز دراسات “الراصد” والمحلل السياسي بروفيسور الفاتح محجوب، يؤكد لـ(الصيحة) أن ما حدث ليس بداية إقصاء سياسي، وإنما هناك تخوّف من أن ينفرط عقد الأمن في السودان ليشبه بالتالي الحالة الليبية أو السورية. وقال إن العمل جنائي في أوضح صوره وليس سياسياً، حيث أن شخصاً بحسب رواية الشهود قام بتعبئة الناس على القيام بهذا الجرم في حالة استغلال للحالة الثورية التي امتلكت الساحة السودنية، مشيراً إلى أن من قام بالاعتداء مجموعة من الغوغاء الذين استهدفوا سرقة ممتلكات الناس الخاصة والعامة بعيداً عن شعارات الثورة التي تقول “حرية سلام وعدالة” والتي تؤكد على أنه من حق كل شخص ممارسة حقه السياسي بكل حرية. وأكد محجوب أن الحادثة قَرعَت ناقوس التنبيه بخطورة الواقع الأمني، لأن دور الشرطة كان ضعيفاً في الوقت الذي ليس هو من صميم عمل قوات الجيش أو الدعم السريع، وقال إن غياب الشرطة عن الأداء الفاعل مؤشر خطر، كما أننا لا نستطيع أن نقول إنه بداية مرحلة الإقصاء السياسي. وقال إن مثل هذا الحادث يمكن أن يصيب القوى السياسية الأخرى، معرباً عن تخوّفه من أن ينفتح الباب ويحدث الانفلات الأمني، مؤكداً أن ضبط الشارع العام مهمة المجلس العسكري بشكل فوري وسريع.