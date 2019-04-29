بــــركــــة.. بقلم سهير عبد الرحيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقب تعرض أعضاء المؤتمر الشعبي لاعتداء من جانب بعض المواطنين في صالة قرطبة يوم أمس الأول ، استهجن الجميع ما حدث ، المجلس العسكري الانتقالي ندد، وقوى الحرية والتغيير نددوا ، والمعارضة نددت، وأحزاب الفكة نددت .

ولكن الحقيقة الواضحة للعيان ان هناك ضحكة كبيرة مكتومة في جوف الجميع بلا استثناء ، اللهم إلا أعضاء المؤتمر الشعبي ، بمعنى أن التنديد كان بروتكولياً وشوفونياً ويتسق مع نبذ العنف والتطرف والمغالاة في المواقف، واحترام الرأي والرأي المضاد ، وعدم إقصاء الآخر و …. والكلام الكبار كبار ده .

ولكن ايضاً الحقيقة التي لا مجال لإنكارها تقول ان كلاً كان يقول في سره (بركة الدقوهم) (عجبتنا الدقة وسّرت بالنا) (عقبال دقة لي اجتماع توأمكم المؤتمر الوطني ) .

نعم هذه الحقيقة ، الناس مبسوووووطة للدقة ، ورفعت الجماعه في الدفار بسطت الناس أكثر ، وحكاية الحلل والصواني الخبطوهم بيها في رأسهم ما في أحلى من كده .

هذه ليست دعوة لممارسة العنف …ولكنها شرح وتحليل لنبض الشارع .

ذاكرة الشعوب لا تعرف التثاؤب ، لن ينسى الناس اذهب إلى القصر رئيساً وأنا اذهب الى السجن حبيساً ، لن ينسى الناس أن المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي عبارة عن بصلة فاسدة انقسمت نصفين، لن ينسى الناس الكذب والمتاجرة باسم الدين ، لن ينسى الناس الأرواح التي أزهقت في الجنوب وحرب الإبادة والتطهير لأهلنا في دارفور .

لن ينسى الناس أن نظام الانقاذ الفاسد البائد صنيعتكم ، وأنكم كذبتم على الشعب السوداني وضللتوه من قبل.

لن ينسى الناس شهداء ٢٨ رمضان ولن ينسوا شهداء بورتسودان (الملف المغطغط) ، ولن ينسى الناس شهداء سد كجبار، لن ينسى الناس مقتل الصبية الصغار في معسكر العيلفون صبيحة وقفة عيد الأضحية لا لشيء سوى مطالبتهم بقضاء العيد مع ذويهم .

من الذي دعم وأيد ومهر إمضاء بقلمه على كل ماسبق، حتى انسلاخكم من الوطني في المفاصلة لن يعفيكم من جرائم ارتكبت أيام وحدتكم وودكم ، ولن يعفيكم من المشاركة لاحقاً في حوار الوثبة وحكومة الوفاق الوطني .

لا مكان لكم بيننا ، وهذه القاعة التي قررتم إقامة برامجكم البائرة فيها، اعلموا أنها لا تبعد سوى ثلاثة كيلومترات عن قبر المحجوب شهيد جامعة الرازي .

خارج السور

منظركم في الدفار يشبه كشة الإلزامية التي رفعتم فيها طلاب الشهادة السودانية تحت مزاعم دورة عزة السودان ..

(وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ). صدق الله العظيم