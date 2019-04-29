صندوق النقد الدولي يرهن تمويل البلاد بمعالجة المتأخرات

قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن الصندوق يواصل تقديم مساعدة فنية ودعم فيما يخص السياسات للسودان، لكنه لا يستطيع تقديم تمويل إضافي بسبب المتأخرات المستحقة على البلاد.

ويجري المجلس العسكري الانتقالي في السودان محادثات مع جماعات المعارضة بشأن تشكيل هيئة مشتركة لقيادة المرحلة الانتقالية بعد حكم عمر البشير الذي استمر 30 عاما. وعزل المجلس البشير واعتقله بعد احتجاجات استمرت شهورا.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد بحسب “رويترز” إن المجلس لم يتواصل مع صندوق النقد الدولي بشأن ديون البلاد، لكن الصندوق واصل تعامله مع السلطات السودانية بعد الاضطرابات السياسية.

وأضاف أزعور ”نتواصل مع السودان ونقدم لهم المساعدة الفنية والدعم فيما يخص السياسات“.

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لكنه أضاف ”لا يمكننا تزويدهم بالتمويل لأنهم ما زالوا يتحملون متأخرات، وإلى أن يعالجوا مشكلة المتأخرات، لا يمكننا تزويدهم بإقراض إضافي بموجب لوائحنا“.

وتوقع صندوق النقد في أواخر 2017 أن تبلغ مستحقات الصندوق المتأخرة لدى السودان 1.3 مليار دولار هذا العام، من إجمالي دين خارجي يُقدر بقيمة 59 مليار دولار.

وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات على السودان، في البداية بسبب دعم تقدمه الخرطوم لمسلحين، وفي وقت لاحق بسبب قمع عنيف لمتمردين في دارفور.

وقال أزعور إن من السابق لأوانه إجراء إصلاح ديون السودان ”لأن هذا يتطلب رفع العقوبات. ومن الناحية الفنية، فهو ليس أمرا يمكن تحقيقه حاليا“.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)