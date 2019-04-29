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تجار الموبايلات يسيرون موكبا لنصرة الثورة

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 29-أبريل-2019

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تجار الموبايلات يسيرون موكبا لنصرة الثورة

سير تجمع تجار وأصحاب محلات بيع الموبايلات بالسوق الإفرنجي (نيفاشا) نهار اليوم موكباً حاشدا باسم ثوار أحرار ( حنكمل المشوار ) تحت شعار (دم الشهيد ما راح – لابسنو نحنا وشاح).

 

وقال المتحدثان باسم الموكب بحسب سونا – عادل مرحوم وعلي برنو  إن الموكب يجئ مناصرة للثورة ودعماً للثوار بالقيادة، مؤكدين تضامنهم التام لشعارات الثورة (حرية سلام وعدالة)، آملين أن تتحقق هذه الشعارات في ظل دولة مدنية تحفظ حق الجميع في سودان آمن يتوفر فيه حق العيش الكريم.

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وكانت سلسلة الاحتجاجات التي اندلعت بالسودان يوم 19 ديسمبر من عام 2018 في بعض المدن السودانيّة بسببِ ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور حال البلد على كلّ المستويات.

 

حيث بدأت الاحتجاجات نسبة لتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء أسعار المعيشة في عدد من مدن البلاد ثم امتدت إلى مدن أخرى من بينها العاصِمة الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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