البحرين تساند جهود الحفاظ على الاستقرار بالسودان

أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حرص بلاده على مساندة الجهود كافة التي تهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار السودان في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها، مشدداً على موقف المنامة الداعم للسودان في الظروف كافة.

واستقبل رئيس الوزراء البحريني بقصر القضيبية، صباح الإثنين، سفير السودان بالمنامة إبراهيم محمد الحسن، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين، وآخر المستجدات بالسودان.

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وتمنى خليفة للسودان أن ينعم بالأمن والاستقرار، وأن ينعم شعب السودان الشقيق بالتقدم والنماء.

وأكد بحسب شبكة الشروق – اهتمام مملكة البحرين بتوثيق التعاون الثنائي مع السودان، وتوسيع مجالات هذا التعاون على المستويات كافة، وبالشكل الذي يلبي المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب سفير السودان عن خالص شكره وتقديره لرئيس الوزراء على ما يوليه من اهتمام بكل ما يرتقي بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين، مشيداً بمواقف البحرين الداعمة لوحدة وأمن واستقرار السودان، متمنياً للبحرين وشعبها دوام الرفعة والازدهار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)