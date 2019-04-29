“المركزي”: الوديعة الإماراتية لها انعكاس إيجابي على سعر الصرف

أكد الناطق الرسمي باسم بنك السودان المركزي د. نجم الدين حسن إبراهيم، أن إيداع مبلغ 250 مليون دولار من صندوق أبوظبي للتنمية بالبنك المركزي لها انعكاسات إيجابية على سعر الصرف وتجسير العجز في ميزان المدفوعات.

وأشار إلى أن الايداع الإماراتي يأتي لدعم السياسة النقدية للبنك، كما يساعد على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

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وثمن نجم الدين بحسب الشروق – دور دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لوقوفهما إلى جانب السودان، مؤكداً أن السودان حكومة وشعباً ينظر بعين الرضاء والامتنان للأشقاء في الدولتين.

تجدر الإشارة إلى توقيع صندوق ﺃﺑﻮظبي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، الأحد، ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، تم ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺇﻳﺪﺍﻉ 250 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 918 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ، ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺃﻗﺮﺗﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ثلاثة ﻣﻠﻴﺎﺭات ﺩﻭﻻﺭ أميركي ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)