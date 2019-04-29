الجزيرة : قرار بتجميد النقابات والاتحادات المهنية

أصدر والي ولاية الجزيرة المكلف اللواء الركن عبد العزيز عثمان الأمين سعد يوم الأثنين القرار رقم (48) لسنة 2019م وذلك استناداً إلى قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997م وقرار المجلس العسكري الانتقالي بتجميد النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل والغرفة والروابط التابعة له (بمسمياتها المختلفة) بولاية الجزيرة ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

ووجه القرار بحسب سونا – المسجل العام لتنظيمات العمل بالشروع في تكوين لجان تسيير لمهام هذه التنظيمات لحين إشعار آخر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)