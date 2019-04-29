التاريخ: 29-أبريل-2019
39 مشاهدة
وجه المجلس العسكري الانتقالي، يوم الإثنين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح الجامعات واستئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية التي علقت مع بداية الاحتجاجات في شهر ديسمبر الماضي، وجاء ذلك ضمن مخرجات الاجتماع الحادي عشر للمجلس.
ووجه وكيل الوزارة المكلف بالمهام الوزارية أ.د.مصطفى محمد علي البلة، خطاباً لمديري الجامعات والكليات الأهلية والخاصة، بفتح الجامعات والكليات كافة إنفاذاً لتوجيهات المجلس.
وأكد البلة في خطابه بحسب ما نقلته شبكة الشروق – أهمية تضافر الجهود وإشراك كل الشركاء لاستقرار التعليم العالي بالبلاد حرصاً على مستقبل الطلاب.
وكانت وزارة التعليم العالي علقت الدراسة في 36 جامعة حكومية وأهلية مع اندلاع الاحتجاجات في البلاد في التاسع عشر من شهر ديسمبر الماضي، وبررت القرار حينها بالحفاظ على أرواح الطلاب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري يوجه بإستئناف الدراسة بالجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.