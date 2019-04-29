شاهد بالصورة.. الإعلامية رفيدة ياسين في قبضة الجيش الأسود

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أصبحت الإعلامية السودانية التي تعمل بقناة العربية رفيدة ياسين من أشهر نجوم الإعلام بالسودان وذلك بعد تغطيتها المميزة للثورة السودانية.
الشهرة الواسعة التي حصدتها النجمة رفيدة ياسين جعلت أخبارها وصورها تتصدر قائمة أهم الأحداث داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.
ومن ضمن صور رفيدة التي تم تداولها حديثاً صورة أظهرتها وهي تقف مع بعض النسوة المنقبات اللاتي ظهرن وهن يرتدين (عبايات) نسائية باللون الأسود.
ووفقاً لمتابعات لموقع النيلين فقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة وكتبوا عليها تعليقات طريفة أبرزها: (رفيدة ياسين في قبضة الجيش الأسود).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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