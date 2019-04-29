بالصور..الإعلامية شذى عبد العال تنفصل عن زوجها القيادي بالمؤتمر الوطني الفاتح عز الدين وتتزوج من رجل أعمال يحمل الجنسية الكندية

أكملت الدكتورة والإعلامية ومقدمة البرامج بقناة النيل الأزرق شذى عبد العال, مراسم زواجها من رجل الأعمال بكري العاقب سعيد الأحمر, وسط أجواء مفعمة بالبهجة والجمال وذلك بصالة بندة بالخرطوم, وفقاً للتهنئة التي نشرتها إحدى الصحف السودانية.

وبحسب موقع النيلين لبعض مواقع التواصل الاجتماعي فقد أكد ناشطون أن العريس الوجيه بكري رجل أعمال بارز وحاصل على الجنسية الكندية.

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وتشير إلى أن الدكتورة شذى عبد العال كانت قد انفصلت من زوجها القيادي بحزب المؤتمر الوطني والرئيس السابق للبرلمان السوداني الأستاذ الفاتح عز الدين, والذي اشتهر بإثارة الجدل في أواخر حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير.

الجدير بالذكر أن الإعلامية شذى عبد العال كانت من ضمن الإعلاميين الذين اعتصموا بالقيادة العامة وقد التقطتها العدسات وهي تقف أمام مبانيي القيادة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)