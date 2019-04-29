الشرطة تحدد مصير الدوري الممتاز

التاريخ: 29-أبريل-2019
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أدان المهندس الفاتح باني، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم الأحداث التي صاحبت مباراة المريخ وهلال الأبيض وخروج عن السلوك الرياضي وقال أن ما حدث لا يشبه الوسط الرياضي لافتاً إلى أن المباراة لعبت في ظروف استثنائية ولو لا حادثة بكري المدينة لما وصلت إلى هذه الوضع المتأخر وقال أنهم في اللجنة المنظمة لم يصلهم من الشرطة ما يفيد بعدم تأمين المباراة، وقال أن الثابت هو استمرار النشاط وأنهم خاطبوا اليوم الشرطة بتأمين المباريات مرفقاً جدول المنافسة وينتظرون رد الشرطة، لافتاً إلى أن الكاف منحهم فرصة تسمية الفرق المشاركة في الأبطال والكونفدرالية، حتى 30 يونيو وأمامهم عدة خيارات لإكمال الموسم بأداء المباريات دون جماهير أو نقل بعض المباريات خارج ملاعب بعض الأندية. وقال أن تعليق النشاط يمنح رسالة سالبة خارجياً وداخلياً وأن رد الجهات الأمنية سيحدد شكل القرار الخاص بالممتاز.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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