مجلس المريخ يستدعي العقرب

التاريخ: 29-أبريل-2019 فى : رياضة 0 مشاهدة عقد مجلس إدارة نادي المريخ، اجتماعاً طارئاً ظهر اليوم ناقش فيه الأحداث التي صاحبت مباراة الفريق أمام هلال الأبيض والتي انتهت قبل نهاية شوطها الأول، وقرر المجلس استدعاء المهاجم بكري المدينة الذي تسبب في الأحداث التي صاحبت المباراة بعد أن رفض الخروج من الملعب بعد أن أشهر له الحكام البطاقة الحمراء، كما يصدر المجلس بياناً للوسط الرياضي في الساعات القادمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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