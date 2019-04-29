ديوان المظالم: (بلاوي) في مؤسسات الدولة وننتظر الضوء الأخضر من العسكري الانتقالي

قال رئيس ديوان المظالم أحمد أبو زيد إنه ينتظر الضوء الأخضر من المجلس العسكري لاطلاعه على كافة التقارير التي أعدها الديوان بشأن الفساد الإداري والمالي الذي ارتكبته مؤسسات الدولة، وحمل الرئيس المخلوع مسؤولية عدم محاسبة الفاسدين.

وحمل أبو زيد حسب صحيفة الإنتباهة، الرئيس المخلوع البشير والبرلمان مسؤولية عدم محاسبة مرتكبي جرائم فساد إداري ومالي في عدد من المشروعات الكبرى، وقال إنه سلم المخلوع والبرلمان تقارير مفصلة عن كافة جرائم الفساد الإداري التي انتهت إلى فساد مالي، غير أن تلك التقارير لم تر النور وظلت حبيسة الأدراج، وأشار إلى أن إدارة البرلمان المحلول منعته من تقديم تقارير حول التجاوزات المالية والإدارية لعامين دون توضيح أسباب.

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وكشف عن تفتيش (ديوان الزكاة، مصانع السكر، وصندوق دعم الطلاب)، بينما التقارير لم تكتمل بعد حول عملية التفتيش، لكنه أكد وجود ما سماها (البلاوي) في كثير من المؤسسات، وأضاف قائلاً: (الناس يعتقدون أن الفساد يتعلق بالمال فقط، لكن الفساد الإداري أكبر من الفساد المالي، وهو ما أدى إلى ضياع البلاد).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)