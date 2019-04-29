شقيق البشير يتسبب في إبادة غابات بهدف تصدير الفحم

كشفت وسائل إعلام عن تورط أحد أشقاء الرئيس المخلوع عمر البشير في عمليات قطع أشجار مخالفة للقانون بهدف تحويلها فيما بعد إلى الفحم وتصديرها إلى دول الخليج ولبنان.

وذكر موقع "راكوبة"، نقلا عن صحفي يدعى عبد المنعم سليمان، أن غابات شجرة الطلح تتعرض للإبادة على يد شركة تحمل اسم (ق.ك) يملكها شخص سوري ويقوم بتصدير الفحم إلى الخليج ولبنان.

وبحسب عبد المنعم تقوم الشركة المعنية بقطع أشجار الطلح الصغيرة التي لا يزيد قطرها عن بضع سنتمترات ليصنع منها الفحم ويصدره إلى الخليج ولبنان، ويحصل مقابل ذلك على مبالغ طائلة.

وتشير إلى تسريبات تقول أن أحد أشقاء الرئيس المخلوع يشارك السوري المعني ويوفر له الحماية من جهات الاختصاص وبخاصة الغابات.

ويمنع قانون الغابات قطع الأشجار إلا بعد الحصول على إذن مسبق من هيئة الغابات، حتى ولو كانت الأشجار في أرض مملوكة للشخص الذي يرغب في قطعها. كما تم حظر تصدير فحم الطلح والسنط منذ فترة طويلة.