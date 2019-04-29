اتفاق وشيك بين المجلس الانتقالي وقوى التغيير في السودان

تواردت أنباء عن اتفاق على المناصفة في المجلس السيادي بين المجلس الانتقالي وقوى التغيير بالسودان. جاء ذلك، حسبما أفادت قناة الحدث، فى نبأ عاجل قبل قليل، أوضحت خلاله وجود اتفاق على تمثيل خماسي لكل من المجلس الانتقالي وقوى التغيير، وقد يتوصل الطرفان إلى اتفاق وسطي بمدة انتقالية 3 سنوات.

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