قرار بإستئناف الدراسة بالجامعات الحكومية والأهلية والاجنبية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين إستئناف الدراسة في كافة مؤسسات التعليم العالي وذلك بعد أشهر من تعليقها بسبب الاوضاع التي شهدتها البلاد .

ووجه المجلس العسكري الانتقالي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح الجامعات واستئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والاجنبية الخاصة التي علقت مع بداية الاحتجاجات .

يذكر انه في 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش “عمر البشير” من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكّل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

الجدير بالذكر، كانت وزارة التعليم العالي علقت الدراسة في 36 جامعة حكومية وأهلية مع اندلاع الاحتجاجات في البلادمنذ 19 ديسمبر .