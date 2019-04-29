(قرطبة).. الشعبي تحت النيران…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رغم الصورة الواضحة للأسى والحزن على وجوه منسوبي الشعبي، وهم يحضرون المؤتمر الصحفي للأمين العام للمؤتمر الشعبين د. علي الحاج أمس، إلا أن الواقع يفرض عليهم الكثير من التعقّل. ولأن الموقف ليس جديداً بالنسبة لهم، فإن الحاج اعتبر الأحداث مؤسفة ومؤلمة، لكنها من المصائب التي تُصيب البشر، ودعا إلى عدم الوقوف عند الحدث وما جرى في صالة قرطبة، ولفت إلى أن ما جرى، جرى مثله في السابق عقب انتفاضة أبريل (85). وأضاف أن تلك الأيام كانت جائرة علينا، بيد أن الشعب أبرنا وحكم لنا وليس علينا. واعتبر ما حدث لعضوية الشعبي بصالة قرطبة مؤشراً خطيراً ومؤسفاً.

دلائل خير

وقال الحاج: ربما ما حدث دلائل خير أكثر مما هو شر، غير أنه مؤسفن وأضاف: يجب ألا يُفهم أن الاعتداء كان على الحزب، وإنما كان على الحريات، وليس على الشعبي، وعلى العدالة، ورأى أن الاعتداء الأكبر كان على مكتسبات الشعب السوداني بما فيها الحريات.

وأقر بأن البعض أخذ عليهم عدم اتخاذهم إجراءات تأمينية أقوى لمنشطهم. وحمّل المجلس العسكري المسؤولية باعتبار أن السلطة كلها الآن في يده. وأقر بأن القوات النظامية حاولت على قدر المستطاع تفادي المواجهات مع المحتجين لإنقاذ الموقف.

تصرف حكيم

وامتدح دور قوات الدعم السريع في إخلاء منسوبي الشعبي، وقال: الدعم السريع لهم دور في إخلاء القيادات من قاعة قرطبة. وأكد أن ترحيلهم إلى سجن كوبر تصرُّف فيه كثيرٌ من الحكمة، وأنهم استمعوا إلى وجهة نظر الدعم السريع في ذلك.

وقال إنهم لا يعرفون غير كوبر، وأضاف أن المتظاهرين كانوا على وشك إحراق القاعة بمن فيها، وشرع البعض في ذلك.

ملعب الكرة

واعتبر الحاج العمل الذي تم في القاعة مُرتّباً وفيه كثير من الآليات والشعارات ومكبرات الصوت، ومن خلف ذلك قوى سياسية ـ فضل حجب اسمهاـ وقال: إذا كانت القوى السياسية تريد أن تترك الأمر بهذه الصيغة بدون شك تمد من عمر النظام العسكري، والآن الكرة في ملعبهم. وأشار إلى انقسام القوى السياسية، وقال: على المجلس العسكري أن يعلم إذا بدأ في التراجع في الجوانب الأمنية والأساسية ستكون العواقب وخيمة.

احتمالات واردة

وأشار الحاج إلى احتمالات أن تكون هنالك انقلابات أخرى وليس واحداً، وقال: هذا وارد في ظل الركود والجمود السياسي، وفي ظل المناداة بالإقصاء وحمّل القوى السياسية المسؤولية الكبيرة، وقال: لا نلوم العساكر إذا استمروا لأكثر من عام، وإنما للقوى السياسية التي يُطالب بعضها بفترة تمتد إلى أربع سنوات وأخرى إلى عشر سنوات فترة انتقالية. وأضاف: كلما تعثرت المفاوضات كان هناك مجال للعالم الخارجي ودول الجوار تحديداً لإيجاد ثغرة أمنية وضعف بالداخل.

خياران

وقال الحاج: يجب على القوات المسلحة واحدة من اثنين، إما أن تكون قوات مسلحة وتتخذ قرارتها وإما تستجيب للضغوط.

وأشار إلى أن القوات المسلحة عليها أن تقبل إما أن تتوحد كلها أم تذهب كلها، وقال: إذا ذهب كل المجلس العسكري لا أندم عليه.

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عدم إلزام

ودعا الحاج القوى السياسية مجتمعة إلى تشاور في مكان محايد للتوافق، وقال: ربما إذا فشلنا، على المجلس العسكري أن يدعوهم كي يسمع منهم والخروج إلى توافق ورفض الحاج الاتفاقيات التي تمت بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وقال: لسنا جزءاً أو طرف فيها، وأي اتفاقية تتم مع فئة من الفئات لسنا ملتزمين بها، ولا تفرض علينا.

وكشف عن تقدمهم بمقترحات للمجلس العسكري للخروج بالسودان من هذا النفق واعتبر المقترحات في الدستور الانتقالي كلها خارطة طريق تنفذ في مدة عام. وكشف عن أبرز ملامح المقترحات بعدم منح سلطة الطوارئ للمجلس، وإنما لمجلس الوزراء، وكشف عن تقديمهم ترشيحات لمجلس الوزراء منهم مسيحي مرشحاً لرئاسة مجلس الوزراء، وأكد أن المرشحين للحكومة هم من التكنوقراط من كل السودان.

وأكد الحاج أنهم يشعرون بأن هنالك من يريد إقصاءهم، وقال الإقصاء يولد الإقصاء، وأكد محاولتهم للاجتماع مع المجلس العسكري لبيان ما حدث باعتبار ما حدث تطوراً وتقصيراً خطيراً وهجوماً على النظام الديمقراطي السلمي، ودعا إلى لقاء مع رئيس المجلس العسكري.

الخبيث والطيب

فيما أكد الأمين السياسي السفير إدريس أن الشعبي مع مجلس السيادة إذا تم التوافق عليه، وقالك لسنا مع أي إقصاء، وشدد على أن الثورة ملك الشعب، “وما في أي قوى تدعي أنها صاحبة الثورة وتفرض على المجلس الحلول”.

ودعا إلى حلول يتوافق عليها أهل السودان، وقال: “ما في زول عنده حق الإقصاء”، وأضاف: كل تلك القوى شاركت الحكومة، موضحاً أن مشكلة السودان عدم الاستقرار والسبب الأساسي هو الإقصاء، وأكد أنهم ضد الإقصاء لجهة أنه يولد عدم الاستقرار .

ودعا المجلس لعدم الانحياز إلى اي جهة أو لفئة من الفئات للسيطرة على الفترة الانتقالية، وتمسك الشعبي بمدة العام للفترة الانتقالية، ورفض أي محاولات لبعض القوى، وقال: نريد أن نحكم دون تفويض. وأضاف: ما في زول يأتي ويقول (4) سنوات، وقال: “ما في أحد وصي على الشعب الذي يعرف الخبيث والطيب”.

حجم الخسائر

وكشف إدريس أن حجم الخسائر بصالة قرطبة كبير في الأحداث منها (94) جريحاً بمن فيهم رئيس مجلس الشورى السنوسي، وتهشيم ونهب (34) سيارة، ووصف العمل بالإجرامي، واتهم جهات لم يسمها أنها وراء الأحداث، وقال: تلك الجهات معروفة لدينا، وقال: سوف نتخذ ضدها الإجراءات القانونية.

طريقة مهينة

فيما قال رئيس مجلس شورى الحزب إبراهيم السنوسي إن هيئة الشورى قدمت الدعوة للاجتماع بناء على ترتيبات من الأمانة.

وأضاف: وقع الاختيار على المكان بصالة قرطبة لسهولة الحركة، ثم الحصول على إذن الشرطة، موضحاً أن الاجتماع بدأ طبيعياً، ولكن بدأت جموع المحتجين تزداد من الشباب المنظم بزي موحد، وقال: في البداية لم نكترث، ولكن بعد تكاثر العدد والطرق على الأبواب طلبنا تدخل القوات المسلحة والدعم السريع، وأضاف أن هنالك شائعة بأن كوادر الوطني بالداخل إلى جانب وجود الشيخ عبد الحي يوسف، وقال هذا غير صحيح.

وأضاف: من بين الجرحى (3) حالتهم خطيرة، وقال: كان هنالك من يحمل جركانات محملة بالبنزين لحرق القاعة. وأقر بأن اخلاء القيادات بالدفارات طريقة مهينة.