التنصت على الهواتف.. من (يسترق السمع) ؟…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رغم أن التنصت على الهواتف الشخصية والعامة أمر لا تقره القوانين والدساتير، إلا وفق إجراءات رسمية محددة، لكن مع ذلك، فإن كل مخابرات العالم كالولايات المتحدة تلجأ إلى هذه الوسيلة متجاهلة هذه الضوابط أحياناً بما فيها الدول العربية والإفريقية، والتي توسعت فيها كثيراً، لكن بالطبع فإن السودان في العهود العسكرية المختلفة لم يكن بمعزل عن هذه الظاهرة التي كانت أكثر بروزاً في العهد المايوي خلال فترة حكومة الرئيس نميري (1969-1985م) نسبياً لكنها خلال الإنقاذ (1989-2019م) بفضل انتشار الهواتف المحمولة تطورت بالمقابل وسائل التنصت، وبدأ الاهتمام بهذا الأمر حتى بات أحد الآليات الرئيسة للعمل الأمني الروتيني لديها، وحتى وصل الأمر إلى البرلمان، ولا شك أن هذا التوسع له إسقاطات سلبية على خصوصية الأفراد وتبعات أخرى نفصلها في هذا التقرير.

هاتفك مراقب!!

ورغم من تطوّر التقنيات في الهواتف الذكية التي توفر وسائل التأمين من الاختراق، بيد أن أجهزة المخابرات العالمية خاصة وكالة الأمن القومي الأمريكي (NSA) قد تمكنت من الوصول لبيانات أكثر الهواتف السيارة تطوراً في العالم، وتقول المصادر إن شركة «بلاك بيري» العالمية للهاتف السيار قامت بالاستحواذ على شركة صغيرة استخدمت أسلوبها الجديد، وفي الوقت نفسه بدأت الهيئة الاستخباراتية للوكالة في دراسة الكود الجديد الذي تستخدمه الشركة، وفي مارس 2010 تم حل المشكلة أخيراً واستطاعت الهيئة الاستخباراتية العودة لمعالجة بيانات بلاك بيري والحصول على المعلومات من خلالها.

وتشير وثائق الوكالة أن هذا الأمر لم يكن النصر الوحيد في مواجهة «بلاك بيري، رغم أن الشركة كانت تؤكد أن أجهزتها للاتصالات عصية على التجسس والاختراق.

وثائق سرية

ويقول تقرير مترجم في إحدى الدوريات الصحفية إن مجلة «دير شبيجل» الألمانية استطاعت الاطلاع على العديد من الوثائق السرية والتقارير، التي تم تسريبها من وكالة الأمن القومي الأمريكي NSA ورصدت في هذا التحقيق كيف نجحت الوكالة في اختراق أجهزة الهواتف المحمولة الحديثة، وما هي المعلومات التي تحصل عليها من هذا الاختراق الواسع.

في أحد المؤتمرات التي عُقدت فى واشنطن مؤخراً، حكى «مايكل هايدن» رئيس وكالة الأمن القومي الأمريكي السابق على الحضور قصة طريفة تتعلق بموبايل «آي فون»، حيث كان هو وزوجته في أحد متاجر «أبل» بولاية فرجينيا، واقترب منهما أحد البائعين للترويج للجهاز، قائلاً إنه يوجد أكثر من 400 ألف تطبيق للعمل على الجهاز، استمع «هايدن» ثم استدار قائلاً لزوجته بصوت خفيض: «هذا الشاب لا يعرف من أنا.. أليس كذلك؟ 400 ألف تطبيق تعني 400 ألف فرصة للهجوم والاختراق). وتمكنت وكالة الأمن القومي الأمريكي، وفقاً للوثائق السرية التي سربها «سنودن»، من تطوير تقنيات وأدوات وآليات تمنحها القدرة على اختراق هذه الأجهزة بأنواعها المختلفة، بداية من «آي فون» والأجهزة، التي تعمل بنظام «أندرويد» وحتى أجهزة «بلاك بيري»، التي اعتمدت على سلاح الشفرة ليست بمأمن عن الاختراق.

سلاح الشفرة

ولتفادي وسيلة التنصت على الهواتف، كان الفدائيون الفلسطينيون وأصحاب العمليات السرية المعادية لدول الغرب عادة ما يستخدمون شفرات محددة عند الحديث بالهاتف بغرض الحفاظ على سرية المهمة، وعندما زارت رئيسة وزراء إسرائيل كولدا مائير إيطاليا في إحدى السنوات قال ضابط في جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في كتاب (طريق الخداع) إنهم وصلوا إلى إيطاليا قبل وصول رئيسة الوزراء الإسرائيلية لإجراء عملية التأمين لها، وقال: حجزنا في فندق يرتاده عادة الفلسطينيون ولاحظت في الاستقبال أحد الفلسطينيين يتحدث بأسلوب فيه شيء من الشفرة فقمنا بمتابعته، ولم يمض يوم عندما اكتشفنا خلية الاغتيال الفلسطينية داخل مزرعة، وقد وضعت صاروخاً مضاداً للطيران في سيارة آسكريم حيث أن الطائرة تعبر في أجواء تلك المزرعة، ويقول أنهم قاموا باعتقالهم.

التنصت في الدول العربية

لا شك أن الدول العربية طوال الحقب الماضية هي الأبرز في مجال التنصت على الهواتف على قطاعات المجتمع المختلفة سواء كانوا معارضين أو مخالفين للرأي أو متهمين بالتخابر مع دول معادية؟ بالطبع فإن دولاً عربية عديدة توسعت في هذا المجال سيما مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي كان كثير التوجس من وجود عناصر عسكرية أو سياسية مناوئة له، حتى إن اللواء صلاح نصر رئيس المخابرات آنذاك قال في مذكراته التي نشرها في كتاب، إن عبد الناصر قال لشمس بدران (أنا خائف صلاح نصر يكون بتصنت علي في البيت)ن وقال إن عبد الناصر أمر بتركيب وحدة للتجسس على الهاتف في منزله حتى يقوم بالتنصت بنفسه على بعض قادة القوات المسلحة، وقال إن ناصر استمر فترة يستمع إلى المكالمات وعندما أرهقه الأمر أوكل المهمة لشمس بدران، وعندما تولى الرئيس أنور السادات سدة الحكم بعد وفاة عبد الناصر، قام بعملية دعائية سياسية ذكية، حيث جمع كل الشرائط التي سجلتها المخابرات المصرية للمعارضين والمخالفين للرأي وتشمل قطاعات اجتماعية عديدة حيث شملت الأسرار الخاصة للعديد من العائلات المصرية، وقام بحرقها في تظاهرة كبيرة، لكن لعل من أبرز عملية التنصت التي قامت بها المخابرات المصرية هي التنصت على هاتف الصحفي المعروف الراحل مصطفى أمين، حيث أثبتت عليه وقائع التخابر مع المخابرات الإمريكية، فتم سجنه ثم قام السادات لاحقاً بإطلاق سراحه، لكن مصطفى نفى التهمة واعتبرها تلفيقاً من مدير المخابرات الشهير صلاح نصر .

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التنصت في العهد المايوي

ويقول عميد معاش في جهاز الأمن في العهد المايوي عبد الجليل ريفا في حوار سابق أجريته معه، إن التنصت وسيلة أمنية قديمة عرفت منذ عهد جينكز خان، حيث كان يرسل بعض الأفراد لإرخاء السمع لمعرفة ما يتحدث به بعض الأفراد أي تنصت شفوي دون استخدام وسائل آلية، حيث لم تكن موجودة في ذلك الوقت، ويضيف أن وسائل التنصت تطورت في عهد النهضة، وتم ابتكار أجهزة حساسة للتنصت على الهاتف الثابت في ذلك الوقت، حيث تمكنت الدول من اختراق مكالمات العناصر المعادية، ثم تطورت أكثر فأصبحت لها دوائر متخصصة داخل المخابرات. ويعتبر جهاز المخابرات في الاتحاد السوفيتي السابق هو الأكثر تطوراً وخبرة في هذا المجال آنذاك، وقال ريفا إنه بعض سقوط ألمانيا بواسطة الحلفاء اكتشفوا وسائل متطورة للتنصت كان يستخدمها الألمان، حيث كانت لديهم ما يعرف بالمطرقة الكاتبة حيث يقوم الفرد الذي يقوم بالتنصت بإرسال معلوماته بالكتابة عبر شاشة يستقبلها الفرد الأمني المكلف باستلامها مباشرة عبر دائرة محددة، بغرض تأمين عملية التنصت كما أن المعلومات عندما ترسل تمسح آلياً، ويضيف ريفا أن عملية التنصت تطورت إلى مرحلة أخرى في حقبة ما قبل وجود الهواتف السيارة، حيث كانت أجهزة المخابرات تقوم بإرسال فرد للشخصية المستهدفة في منزله وبواسطة جهاز صغير يفتح دائرة الاتصال وعندما يرن الجرس لدى الدائرة المستقبلة يتم التنصت على أي حديث داخل الغرفة أي بواسطة رنين التلفون تتم بعدها عملية التنصت والتي يعقبها فتح الخط دون رفع السماعة، أما التطور التقني مؤخراً في هذا المجال، يقول الخبير ريفا: الآن تطورت عمليات التنصت حتى دون استخدام الهاتف بواسطة الدوائر المغنطيسية اللاصقة فتقوم الجهة الاستخبارية بزرع قرص معين في سيارة أو مبنى لكنها الآن تطورت التقنية بحيث بات من الممكن لصق نوع معين شفاف من الطلاء المشع على سيارة ما دون أن يلحظه صاحبها فتقوم فوراً بنقل كل حديث في السيارة بواسطة إشعاعات تنبعث من اللاصق.

أما في العهد المايوي فيكشف العميد “م” أمن عبد الجليل ريفا أن جهاز الأمن المايوي لم يكن يمتلك التقنية المتقدمة المعاصرة، كما هو الحال اليوم كما أنه لم تكن هناك هواتف جوالة، وكان التنصت يتم في نطاق الهواتف الثابتة، وقال: هناك ما يُعرف بوجود عشر (تخت) في عمود التلفون وعبر مؤسسة السلكية واللاسلكية عبر قسم سري يتم إخطاره بأن الرقم (x) في الخط رقم (..) لدينا عمل سري في هذا النطاق.

ويقول ريفا إن التنصت كان يشمل شخصيات كبيرة في النظام عند الاشتباه بها، ويتم أخذ الإذن من النيابة في هذه الحالة، وكشف أنهم تمكنوا من ضبط أنشطة هدامة بواسطة التنصت قامت بها شخصيات معروفة، وتم تقديمها لمحاكمة سرية.

التنصت في عهد الإنقاذ

في مارس 2014 اتهم النائب البرلماني بالمجلس الوطني عماد الدين بشرى مؤسسات دولة تنتهك خصوصيات الآخرين، وأضاف أن ذلك يعد جريمة تستدعي تدخل القانون، فيما طالب النائب البرلماني السابق المقدوم صلاح الدين بإصدار فتوى شرعية بخصوص التنصت، بينما أشار المدعي العام لحكومة السودان السابق مولانا عمر أحمد بعدم قانونية قيام أي جهة بالتنصت أو التجسس أو تسجيل المحادثات عبر الهواتف النقالة بحسب ما أوردت صحيفة (آخر لحظة) آنذاك، وقال إن الخطوة لا تتم إلا في حالة القضايا التي تمس الأمن القومي، ومن غرائب القدر أن الرئيس المخلوع البشير دفع مؤخراً ثمن التقنية في مجال الاتصالات حيث قامت السلطات المختصة عند اعتقاله بالتشويش على هاتفه وفق ما قال عضو المجلس لعسكري لصحيفة أمريكية مؤخراً.

الآثار السلبية

ولا شك أنه في عهد الإنقاذ قد تعرض الكثير من المعارضين ومخالفي الرأي للتضييق في وسائل كسب العيش بتعليمات من بعض النافذين أحياناً حتى كاد بعضهم أن يصبح متسولاً، ويبدو أن الأمر متوارث من إرث تجربة الأمن المايوي حيث قرأت مقالة قبل أيام عن معاناة الشاعر محجوب شريف مع السلطات الأمنية في عهد نميري، قال إنه اضطر لفتح متجر صغير في (الحلة)، بيد أن أحهزة الأمن كانت تقوم ليلاً بدلق القدرة على الأرض.

لكن من الواضح أن وسيلة التنصت على الهاتف مكنت العديد من أجهزة المخابرات العربية ليس بعيداً عنها نظام الإنقاذ البائد من معرفة خطط الفرد المستهدف في وسائل كسب العيش مثل عمل جديد أو تجربة استثمارية وإن كانت محدودة جداًن وبالتالي يتمكنون من قطع الطريق عليه بكافة وسائل التأثير.

كيف المخرج

من الصعب كبح الممارسات السلبية التي تقوم بها أجهزة المخابرات تجاه الأفراد في كل المجتمعات العربية والأفريقية نظراً لعدم وجود أنظمة ديمقراطية تتوفر فيها سيادة القانون، وكفالة الحريات التي من شأنها فضح أي ممارسات سلبية وإيقافها ومحاسبة مرتكبيها دون تسويف، إذ أن القوانين وحدها لا تكفي.